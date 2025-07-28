У челябинцев начали принимать заявления для голосования не по прописке

В Челябинской области стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.
«Механизм „Мобильный избиратель“ дает возможность избирателю, обладающим правом участвовать в выборах депутатов заксобрания Челябинской области, проголосовать в любой точке нашего региона вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения», — сообщает пресс-служба в telegram-канале избиркома.
Подать заявления можно в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) с 28 июля по 8 сентября в рабочие дни — с 16:00 до 20:00 часов, в выходные дни — с 10:00 до 14:00 часов. Также заявление можно подать в МФЦ или через портал Госуслуг, а с 3 по 8 сентября — в любой участковой избирательной комиссии по месту нахождения (УИК).
Выборы депутатов заксобрания региона состоятся с 12 по 14 сентября. Будет избрано 60 депутатов ЗСО, 30 из них по одномандатным округам, столько же — по партийным спискам. Одновременно пройдут выборы в местные собрания депутатов большинства муниципалитетов региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!