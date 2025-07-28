28 июля 2025

У челябинцев начали принимать заявления для голосования не по прописке

В Челябинской области заработал механизм «Мобильный избиратель»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы смогут проголосовать не только по месту прописки
Челябинцы смогут проголосовать не только по месту прописки Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В Челябинской области стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«Механизм „Мобильный избиратель“ дает возможность избирателю, обладающим правом участвовать в выборах депутатов заксобрания Челябинской области, проголосовать в любой точке нашего региона вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения», — сообщает пресс-служба в telegram-канале избиркома.

Подать заявления можно в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) с 28 июля по 8 сентября в рабочие дни — с 16:00 до 20:00 часов, в выходные дни — с 10:00 до 14:00 часов. Также заявление можно подать в МФЦ или через портал Госуслуг, а с 3 по 8 сентября — в любой участковой избирательной комиссии по месту нахождения (УИК).

Выборы депутатов заксобрания региона состоятся с 12 по 14 сентября. Будет избрано 60 депутатов ЗСО, 30 из них по одномандатным округам, столько же — по партийным спискам. Одновременно пройдут выборы в местные собрания депутатов большинства муниципалитетов региона.

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В Челябинской области стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома. «Механизм „Мобильный избиратель“ дает возможность избирателю, обладающим правом участвовать в выборах депутатов заксобрания Челябинской области, проголосовать в любой точке нашего региона вне зависимости от места регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения», — сообщает пресс-служба в telegram-канале избиркома. Подать заявления можно в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) с 28 июля по 8 сентября в рабочие дни — с 16:00 до 20:00 часов, в выходные дни — с 10:00 до 14:00 часов. Также заявление можно подать в МФЦ или через портал Госуслуг, а с 3 по 8 сентября — в любой участковой избирательной комиссии по месту нахождения (УИК). Выборы депутатов заксобрания региона состоятся с 12 по 14 сентября. Будет избрано 60 депутатов ЗСО, 30 из них по одномандатным округам, столько же — по партийным спискам. Одновременно пройдут выборы в местные собрания депутатов большинства муниципалитетов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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