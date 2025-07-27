27 июля 2025
26 июля 2025

В Челябинской области стартовал прием заявок на ДЭГ на выборах-2025

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Челябинцы смогут проголосовать на сентябрьских выборах дистанционно
Челябинцы смогут проголосовать на сентябрьских выборах дистанционно Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В Челябинской области начался прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре 2025 года. Регион стал одним из 24, в которых будет действовать эта система.

«Прием заявлений на ДЭГ начался в 00:00 мск в 22 регионах, где выборы разного уровня пройдут в течение трех дней. В их числе — Республика Карелия, Республика Коми, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Магаданская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Томская и Челябинская области, город Севастополь и Ненецкий автономный округ», — написало РИА Новости.

Процесс регистрации завершится 8 сентября. Для того чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо пройти регистрацию на портале vybory.gov.ru с использованием учетной записи на платформе «Госуслуги» и подать соответствующее заявление. Кроме того, начиная с 28 июля, станет доступна подача заявлений на голосование по месту фактического пребывания через систему «Мобильный избиратель».

Голосование на выборах в Законодательное собрание Челябинской области пройдет с 12 по 14 сентября. Жители региона изберут 30 депутатов по одномандатным округам, а также 30 парламентариев по партийным спискам. В указанные даты также будут проведены муниципальные выборы в большинстве городов и округов региона.

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В Челябинской области начался прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре 2025 года. Регион стал одним из 24, в которых будет действовать эта система. «Прием заявлений на ДЭГ начался в 00:00 мск в 22 регионах, где выборы разного уровня пройдут в течение трех дней. В их числе — Республика Карелия, Республика Коми, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Магаданская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Томская и Челябинская области, город Севастополь и Ненецкий автономный округ», — написало РИА Новости. Процесс регистрации завершится 8 сентября. Для того чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо пройти регистрацию на портале vybory.gov.ru с использованием учетной записи на платформе «Госуслуги» и подать соответствующее заявление. Кроме того, начиная с 28 июля, станет доступна подача заявлений на голосование по месту фактического пребывания через систему «Мобильный избиратель». Голосование на выборах в Законодательное собрание Челябинской области пройдет с 12 по 14 сентября. Жители региона изберут 30 депутатов по одномандатным округам, а также 30 парламентариев по партийным спискам. В указанные даты также будут проведены муниципальные выборы в большинстве городов и округов региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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