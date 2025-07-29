Петросян и Степаненко задолжали Минюсту более 500 тысяч за раздел имущества

Минюст требует взыскать 582 тысячи рублей за экспертизу при разделе имущества между известными юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Представители Минюста обратились в Хамовнический суд Москвы.
Согласно материалам дела, передает РИА Новости, Федеральное бюджетное учреждение «Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова» при Минюсте РФ провело две экспертизы по делу о разделе имущества супругов. Стоимость одной из них, составлявшая 7,5 миллионов рублей, была поделена между сторонами и полностью оплачена, как и экспертизы в других учреждениях. Однако за вторую экспертизу стоимостью один миллион 132 тысячи 702 рубля 75 копеек была внесена только половина суммы — 550 тысяч рублей, которые, по данным ведомства, перевел Евгений Петросян. Оставшуюся часть — 582 тысячи рублей — Минюст требует взыскать в пользу бюджета.
В материалах дела не уточняется, с кого именно ведомство намерено взыскать недостающую сумму. Адвокаты обеих сторон — Сергей Жорин (Петросян) и Елена Забралова (Степаненко) — отказались от комментариев по этому поводу. Судебное заседание по данному вопросу назначено на ближайший вторник и, как ожидается, пройдет в закрытом режиме.
Евгений Петросян и Елена Степаненко были женаты более 30 лет. Их брак был расторгнут 16 ноября 2018 года по решению Хамовнического суда Москвы. Официальная причина развода не сообщалась. После развода начался сложный процесс раздела имущества, оценка которого заняла более двух лет. Общая стоимость совместно нажитого имущества, по оценкам, составляла около 1,5 миллиарда рублей. В перечень вошли недвижимость, коллекция антикварных предметов, более 2,5 тысяч книг, картины, фарфор и статуэтки.
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