Квартиры, дома и антиквариат: что «нашутил» к 79 годам Евгений Петросян

Евгений Петросян к 79-ти годам «нашутил» миллиардное состояние. Об этом стало известно в 2018 году во время развода с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Тогда сообщалось, что общая стоимость нажитого составляет 1,5 млрд рублей. Развод был громким, но подобного скандала не произойдет, если юморист вдруг решит разойтись с пятой супругой. О том, что будет в таком случае корреспонденту URA.RU рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов.
«Евгений Петросян может тратить свои деньги, оставшиеся после развода со Степаненко, по своему усмотрению. Например, может сделать подарок супруге. В случае развода, если женщина сможет доказать, что это был именно подарок, например, соответствующей записью в соцсетях, то такие вещи не будут делиться и останутся у нее в собственности.
Раздел имущества в данном случае будет исключительно в рамках того, что было нажито в период их совместного проживания, если у них нет брачного договора. А то, что осталось у Евгения Петросяна после предыдущего брака, делиться не будет. Это только его имущество. Но это имущество может наследоваться, если жена указана в качестве наследника в завещании или если завещания нет, она будет наследовать по закону», — пояснил Титов.
Если вдруг супруг откажется содержать жену и детей, женщина имеет право на алименты. «До того момента, как ребенку исполнилось три года, мужчина должен выплачивать супруге или бывшей супруге деньги. Обычно это небольшая фиксированная сумма, в районе нескольких десятков тысяч рублей. И, конечно, он должен будет платить алименты детям до их совершеннолетия», — резюмировал адвокат.
Из открытых источников известно, что за годы совместной жизни и работы Петросян и Степаненко обзавелись пятью квартирами, загородным домом и пятью машино-местами, а также предметами искусства, антиквариатом и другими ценными вещами. У юмористов две квартиры находились в московском Сеченовском переулке стоимость около 100 млн рублей, еще две — на Ростовской набережной (34 кв. м, 11 млн рублей) и в Большом Кондратьевском переулке (36 кв. м, 10 млн рублей). Но самая дорогая расположена в ЖК «Золотая миля», находящемся в историческом центре Москвы. Примерная стоимость жилья в 516 «квадратов» в 1-м Зачатьевском переулке равняется 150-160 млн рублей.
У пары был особняк площадью 380 кв. м с участком 33,5 сотки в селе Жаворонки Одинцовского района. В иске, который подавала Степаненко, также были указаны «два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц». Выяснилось, что за этим кроются квартиры, оформленные на помощницу Петросяна Татьяну Брухунову. Первая — пятикомнатная площадью 232 кв. м — была реализована в комплексе клубных домов «Садовые кварталы» (в Хамовниках). Вторым объектом недвижимости называют трехкомнатную квартиру 77 кв. м на Лесной улице. Позже именно Брухунова стала новой женой Петросяна.
По решению суда все нажитое пары Петросян — Степаненко поделено поровну между бывшими супругами. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова официально расписались в 2019 году. Для юмориста этот брак стал пятым, для его помощницы — первым. Сейчас Петросян вместе с Брухуновой воспитывают общих сына и дочь. Ваган появился на свет в 2020 году, а Матильда — в 2023-м.
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