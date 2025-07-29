Россиянам могут запретить петь и громко слушать песни иноагентов

В России могут запретить публичное исполнение и распространение произведений, созданных иностранными агентами и гражданами недружественных государств. С такой инициативой выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Среди документов, которые мы готовим, — обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия», — написал Константинов в своем telegram-канале.
По его словам, сейчас отдельные деятели культуры используют творчество для распространения антироссийских идей, а их произведения продолжают транслироваться в стране через телевидение, радио, интернет и на концертных площадках. Предлагается законодательно ограничить публичное исполнение, показ, трансляцию и размещение таких произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет.
В начале мая 2025 года в Севастополе был введен запрет на исполнение песен артистов, признанных иностранными агентами, на уличных площадках. Также запрещено было исполнять произведения артистов из стран, совершающих недружественные действия против России, передает "Царьград".
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