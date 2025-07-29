«Аэрофлот» продолжил работу в штатном режиме

Авиакомпания «Аэрофлот» выполняет свою программу полетов в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«„Аэрофлот“ с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания», — говорится в официальном telegram-канале авиакомпании. Сегодня планируется выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно согласно первоначальному расписанию — это 216 парных рейсов из 233 запланированных. До 10:00 утра «Аэрофлот» проводил точечные отмены некоторых рейсов, однако после этого программа собственных рейсов стабилизировалась.
За прошедшие сутки, 28 июля, авиакомпания выполнила около 80% от суточной программы полетов. Основные корректировки затронули направления из Москвы и обратно, тогда как региональные рейсы выполнялись в полном объеме. Все выполняемые рейсы проходят с безусловным приоритетом безопасности полетов. Онлайн-регистрация на рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту работает в штатном режиме. Сайт авиакомпании функционирует без сбоев, система бронирования билетов работает корректно.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» 28 июля подверглась самой масштабной кибератаке за всю свою историю. В результате инцидента были отменены свыше 50 рейсов, а задержки затронули более 80 рейсов. За организацию атаки ответственность взяли хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны», которые сообщили о выводе из строя тысяч серверов компании.
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