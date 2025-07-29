«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» 29 июля отменила более 50 рейсов из московского аэропорта Шереметьево и обратно, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Были отменены 22 рейса из Москвы и 31 рейс в столицу, как по собственным маршрутам компании, так и совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».
В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что до 10:00 отмены были точечными, после этого выполнение рейсов стабилизировалось. «Сегодня к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», — сообщили в авиакомпании. Информацию приводит "Интерфакс".
Причиной массовых отмен стала масштабная кибератака на IT-инфраструктуру перевозчика, произошедшая накануне. Следственные органы возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы и регистрация в аэропортах работают в штатном режиме. Подробнее о последствиях сбоя — в материале URA.RU.
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