«Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Шереметьево

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По данным онлайн-табло, 29 июля 22 рейса «Аэрофлота» с вылетом из Шереметьево были отменены
По данным онлайн-табло, 29 июля 22 рейса «Аэрофлота» с вылетом из Шереметьево были отменены Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Авиакомпания «Аэрофлот» 29 июля отменила более 50 рейсов из московского аэропорта Шереметьево и обратно, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Были отменены 22 рейса из Москвы и 31 рейс в столицу, как по собственным маршрутам компании, так и совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что до 10:00 отмены были точечными, после этого выполнение рейсов стабилизировалось. «Сегодня к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», — сообщили в авиакомпании. Информацию приводит "Интерфакс".

Причиной массовых отмен стала масштабная кибератака на IT-инфраструктуру перевозчика, произошедшая накануне. Следственные органы возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы и регистрация в аэропортах работают в штатном режиме. Подробнее о последствиях сбоя — в материале URA.RU.

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Авиакомпания «Аэрофлот» 29 июля отменила более 50 рейсов из московского аэропорта Шереметьево и обратно, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Были отменены 22 рейса из Москвы и 31 рейс в столицу, как по собственным маршрутам компании, так и совместно с дочерней авиакомпанией «Россия». В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что до 10:00 отмены были точечными, после этого выполнение рейсов стабилизировалось. «Сегодня к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», — сообщили в авиакомпании. Информацию приводит "Интерфакс". Причиной массовых отмен стала масштабная кибератака на IT-инфраструктуру перевозчика, произошедшая накануне. Следственные органы возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы и регистрация в аэропортах работают в штатном режиме. Подробнее о последствиях сбоя — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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