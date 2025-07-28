28 июля 2025

Муравейник из ХМАО вошел в книгу рекордов России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гигантский муравейник обнаружен в природном парке ХМАО
Гигантский муравейник обнаружен в природном парке ХМАО Фото:

Муравейник в природном парке «Самаровский чугас» Ханты-Мансийска официально признан самым крупным городским муравейником страны. Его высота без малого два метра, а длина превышает 4 метра, что зафиксировано в Книге рекордов России .

«Самый большой муравейник в черте города обнаружен в парке „Самаровский чугас“ в Ханты-Мансийске. Рекорд подтверждён экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD и внесён в реестр Книги рекордов России», — сообщили в официальной группе парка во «ВКонтакте».

Представители парка сообщили, что вокруг гигантского муравейника установили ограждение, чтобы обеспечить его сохранность. Природный объект уже привлёк внимание экологов, туристов и научных работников, которые планируют продолжить изучение этого феномена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) 29 июня установлен рекорд России. Здесь для одновременного участия в настольных играх в одной локации собралось 226 спортсменов.

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Муравейник в природном парке «Самаровский чугас» Ханты-Мансийска официально признан самым крупным городским муравейником страны. Его высота без малого два метра, а длина превышает 4 метра, что зафиксировано в Книге рекордов России . «Самый большой муравейник в черте города обнаружен в парке „Самаровский чугас“ в Ханты-Мансийске. Рекорд подтверждён экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD и внесён в реестр Книги рекордов России», — сообщили в официальной группе парка во «ВКонтакте». Представители парка сообщили, что вокруг гигантского муравейника установили ограждение, чтобы обеспечить его сохранность. Природный объект уже привлёк внимание экологов, туристов и научных работников, которые планируют продолжить изучение этого феномена. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) 29 июня установлен рекорд России. Здесь для одновременного участия в настольных играх в одной локации собралось 226 спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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