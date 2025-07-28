Муравейник в природном парке «Самаровский чугас» Ханты-Мансийска официально признан самым крупным городским муравейником страны. Его высота без малого два метра, а длина превышает 4 метра, что зафиксировано в Книге рекордов России .
«Самый большой муравейник в черте города обнаружен в парке „Самаровский чугас“ в Ханты-Мансийске. Рекорд подтверждён экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD и внесён в реестр Книги рекордов России», — сообщили в официальной группе парка во «ВКонтакте».
Представители парка сообщили, что вокруг гигантского муравейника установили ограждение, чтобы обеспечить его сохранность. Природный объект уже привлёк внимание экологов, туристов и научных работников, которые планируют продолжить изучение этого феномена.
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