В Кремле впервые прокомментировали ультиматум Трампа

В Кремле «приняли к сведению» заявление президента США Дональда Трампа о сокращении срока ультиматума по урегулированию украинского конфликта с 50 до 10–12 дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы приняли к сведению заявление Трампа вчерашнее. Продолжается СВО, мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и обеспечения наших интересов в ходе этого конфликта», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Трамп заявил о необходимости достижения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение ближайших 10–12 дней. Ранее президент США выдвигал России ультиматум: если президент РФ Владимир Путин не согласится на перемирие в течение 50 дней, Соединенные Штаты введут стопроцентные вторичные пошлины на все поставки российских энергоресурсов. После последних заявлений Трампа российский рынок акций отреагировал снижением — индекс российских ценных бумаг уменьшился на 0,8%.
Сокращение сроков ультиматума может привести к росту напряженности между Москвой и Вашингтоном, а также усложнить дипломатические усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поиск путей решения данного кризиса представляет собой чрезвычайно сложную задачу, а позиции сторон существенно расходятся.
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