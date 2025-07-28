Трамп дал 10 дней, чтобы решить конфликт на Украине

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На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением
На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением Фото:

Россия и Украина должны прийти к миру в течение ближайших 10–12 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я устанавливаю новый дедлайн — 10-12 дней. Отсчет начинается с сегодняшнего дня. 50 дней было слишком щедро. Мы не наблюдали никакого прогресса», — сказал Трамп в эфире социальной сети Х.

Ранее Трамп выдвигал России ультиматум: если в течение 50 дней президент России Владимир Путин не согласится на перемирие, США введут 100-процентные вторичные пошлины для всех покупателей российских энергоресурсов. На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением. Индекс российских акций упал на 0,8%.

Сокращение сроков ультиматума может повысить напряженность между Москвой и Вашингтоном, а также осложнить дипломатические усилия по достижению мира на Украине. При этом в Кремле не раз говорили, что решение конфликта — это крайне сложный процесс. А меморандумы стран максимально далеки друг от друга.  

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Россия и Украина должны прийти к миру в течение ближайших 10–12 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я устанавливаю новый дедлайн — 10-12 дней. Отсчет начинается с сегодняшнего дня. 50 дней было слишком щедро. Мы не наблюдали никакого прогресса», — сказал Трамп в эфире социальной сети Х. Ранее Трамп выдвигал России ультиматум: если в течение 50 дней президент России Владимир Путин не согласится на перемирие, США введут 100-процентные вторичные пошлины для всех покупателей российских энергоресурсов. На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением. Индекс российских акций упал на 0,8%. Сокращение сроков ультиматума может повысить напряженность между Москвой и Вашингтоном, а также осложнить дипломатические усилия по достижению мира на Украине. При этом в Кремле не раз говорили, что решение конфликта — это крайне сложный процесс. А меморандумы стран максимально далеки друг от друга.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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