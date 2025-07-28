Трамп дал 10 дней, чтобы решить конфликт на Украине

Россия и Украина должны прийти к миру в течение ближайших 10–12 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я устанавливаю новый дедлайн — 10-12 дней. Отсчет начинается с сегодняшнего дня. 50 дней было слишком щедро. Мы не наблюдали никакого прогресса», — сказал Трамп в эфире социальной сети Х.
Ранее Трамп выдвигал России ультиматум: если в течение 50 дней президент России Владимир Путин не согласится на перемирие, США введут 100-процентные вторичные пошлины для всех покупателей российских энергоресурсов. На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением. Индекс российских акций упал на 0,8%.
Сокращение сроков ультиматума может повысить напряженность между Москвой и Вашингтоном, а также осложнить дипломатические усилия по достижению мира на Украине. При этом в Кремле не раз говорили, что решение конфликта — это крайне сложный процесс. А меморандумы стран максимально далеки друг от друга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.