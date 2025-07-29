Трамп по всем фронтам разнес премьер-министра Великобритании Стармера

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером раскритиковал ключевые направления политики британского правительства. Об этом сообщает The Daily Telegraph, отмечая, что Стармер опозорился не только сам, но и подвел под позор всю свою страну.
«Стармер только что опозорил Великобританию перед самым могущественным человеком в мире [Трампом]», — передают авторы материала. По данным издания, Трамп выразил недовольство экологической политикой Лондона, в частности планами по развитию ветроэнергетики. «Ветряные генераторы портят вид с моего гольф-поля», — заявил американский президент.
Он посоветовал Стармеру уделить больше внимания развитию нефтегазовой отрасли на суше и на шельфе Северного моря, подчеркнув, что без этого премьеру будет сложно сохранить власть. Трамп также предупредил о рисках повышения налогов для популярности британских властей. По его словам, победу на следующих выборах одержит тот политик, кто предложит наиболее масштабное снижение налоговой нагрузки. Кроме того, глава Белого дома раскритиковал действия Лейбористской партии по вопросам миграции и борьбы с преступностью, заявив о необходимости корректировки курса.
Недавно Дональд Трамп также встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы с ней он отказался снижать действующие пошлины для стран Евросоюза, подчеркивая жесткую торговую позицию США.
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