28 июля 2025

Суд в Перми принял иск с требованием уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма

Дело главы пермского Театра-Театра Бориса Мильграма суд рассмотрит в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бориса Мильграма требуют уволить за дело 2023 года
Бориса Мильграма требуют уволить за дело 2023 года Фото:

Ленинский районный суд Перми принял к производству иск краевой прокуратуры к художественному руководителю Театра-Театра Борису Мильграму и региональному министерству культуры. Надзорное ведомство ранее требовало уволить Мильграма из-за обнаруженного конфликта интересов, но суд возвращал заявление для доработки.

«Иск принят к производству. Предварительное судебное заседание — 17.09.2025», — указано в картотеке суда.

Первоначальный иск прокуратуры поступил в суд 9 июля. Претензии касаются ситуации 2023 года, когда Мильграм не уведомил минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным, который женат на дочери руководителя театра. В ТТ заявляли, что инцидент был исчерпан еще в 2023 году – Мильграм получил дисциплинарное взыскание, а необходимые документы были предоставлены в минкульт. Прокуратуру тогда это удовлетворило. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский районный суд Перми принял к производству иск краевой прокуратуры к художественному руководителю Театра-Театра Борису Мильграму и региональному министерству культуры. Надзорное ведомство ранее требовало уволить Мильграма из-за обнаруженного конфликта интересов, но суд возвращал заявление для доработки. «Иск принят к производству. Предварительное судебное заседание — 17.09.2025», — указано в картотеке суда. Первоначальный иск прокуратуры поступил в суд 9 июля. Претензии касаются ситуации 2023 года, когда Мильграм не уведомил минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным, который женат на дочери руководителя театра. В ТТ заявляли, что инцидент был исчерпан еще в 2023 году – Мильграм получил дисциплинарное взыскание, а необходимые документы были предоставлены в минкульт. Прокуратуру тогда это удовлетворило. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...