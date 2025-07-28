Суд в Перми принял иск с требованием уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма

Ленинский районный суд Перми принял к производству иск краевой прокуратуры к художественному руководителю Театра-Театра Борису Мильграму и региональному министерству культуры. Надзорное ведомство ранее требовало уволить Мильграма из-за обнаруженного конфликта интересов, но суд возвращал заявление для доработки.
«Иск принят к производству. Предварительное судебное заседание — 17.09.2025», — указано в картотеке суда.
Первоначальный иск прокуратуры поступил в суд 9 июля. Претензии касаются ситуации 2023 года, когда Мильграм не уведомил минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным, который женат на дочери руководителя театра. В ТТ заявляли, что инцидент был исчерпан еще в 2023 году – Мильграм получил дисциплинарное взыскание, а необходимые документы были предоставлены в минкульт. Прокуратуру тогда это удовлетворило.
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