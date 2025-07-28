Роспотребнадзор предупредил об опасных грибах в ХМАО

В Югре Роспотребнадзор предостерег от сбора грибов вблизи дорог и промышленных зон. Любые разновидности могут быть опасными и привести к отравлению.
«Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре рекомендует соблюдать определенные правила при сборе и приготовлении грибов, чтобы избежать отравлений. Основные меры включают в себя сбор только хорошо знакомых грибов, отказ от сбора вблизи дорог и промышленных зон», — сообщает ведомство.
Также специалисты указывают на необходимость тщательной обработки и приготовления грибов. Людям с заболеваниями ЖКТ, детям и беременным женщинам лучше отказаться от употребления даров леса.
Роспотребнадзор напомнил и о мерах предосторожности при походе в лес. Советуют заранее сообщать близким о планируемом маршруте и времени возвращения из леса, надевать яркую одежду со светоотражающими элементами, брать с собой заряженный телефон и запас воды. Особое внимание стоит уделять возможным опасностям, таким как дикие животные, насекомые и ядовитые растения. В случае, если человек потерялся в лесу, необходимо немедленно позвонить по номеру 112 или обратиться в МЧС.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились грибы-переростки. Житель Сургута нашел гриб весом в килограмм на Быстринском месторождении.
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