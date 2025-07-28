28 июля 2025

Роспотребнадзор предупредил об опасных грибах в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО некоторые грибы могут быть опасны для здоровья
В ХМАО некоторые грибы могут быть опасны для здоровья Фото:

В Югре Роспотребнадзор предостерег от сбора грибов вблизи дорог и промышленных зон. Любые разновидности могут быть опасными и привести к отравлению.

«Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре рекомендует соблюдать определенные правила при сборе и приготовлении грибов, чтобы избежать отравлений. Основные меры включают в себя сбор только хорошо знакомых грибов, отказ от сбора вблизи дорог и промышленных зон», — сообщает ведомство.

Также специалисты указывают на необходимость тщательной обработки и приготовления грибов.  Людям с заболеваниями ЖКТ, детям и беременным женщинам лучше отказаться от употребления даров леса.

Роспотребнадзор напомнил и о мерах предосторожности при походе в лес. Советуют заранее сообщать близким о планируемом маршруте и времени возвращения из леса, надевать яркую одежду со светоотражающими элементами, брать с собой заряженный телефон и запас воды. Особое внимание стоит уделять возможным опасностям, таким как дикие животные, насекомые и ядовитые растения. В случае, если человек потерялся в лесу, необходимо немедленно позвонить по номеру 112 или обратиться в МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились грибы-переростки. Житель Сургута нашел гриб весом в килограмм на Быстринском месторождении. 

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В Югре Роспотребнадзор предостерег от сбора грибов вблизи дорог и промышленных зон. Любые разновидности могут быть опасными и привести к отравлению. «Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре рекомендует соблюдать определенные правила при сборе и приготовлении грибов, чтобы избежать отравлений. Основные меры включают в себя сбор только хорошо знакомых грибов, отказ от сбора вблизи дорог и промышленных зон», — сообщает ведомство. Также специалисты указывают на необходимость тщательной обработки и приготовления грибов.  Людям с заболеваниями ЖКТ, детям и беременным женщинам лучше отказаться от употребления даров леса. Роспотребнадзор напомнил и о мерах предосторожности при походе в лес. Советуют заранее сообщать близким о планируемом маршруте и времени возвращения из леса, надевать яркую одежду со светоотражающими элементами, брать с собой заряженный телефон и запас воды. Особое внимание стоит уделять возможным опасностям, таким как дикие животные, насекомые и ядовитые растения. В случае, если человек потерялся в лесу, необходимо немедленно позвонить по номеру 112 или обратиться в МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились грибы-переростки. Житель Сургута нашел гриб весом в килограмм на Быстринском месторождении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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