Сальдо раскрыл подробности неудачного вторжения ВСУ в часть Херсонской области

Российские военные пресекли попытку украинских сил высадиться на Тендровской косе в Херсонской области в ночь с 27 на 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо журналистам.
«В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь», — рассказал глава региона в беседе с ТАСС. Он уточнил, что украинская сторона понесла ощутимые потери и была вынуждена отступить в сторону Одессы. С воздуха десант ВСУ прикрывали ударные беспилотники «Байрактар», однако это не помогло им достичь успеха.
«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы», — добавил губернатор. По словам Сальдо, российские бойцы обнаружили четыре катера с украинскими военнослужащими и открыли по ним огонь.
Сальдо отметил, что попытки высадки украинских диверсионных групп на Тендровской косе происходят не впервые. По его словам, ранее украинские военные также предпринимали аналогичные действия, но и они не принесли результата.
Попытки украинских сил высадиться на Тендровской косе происходят на фоне продолжающегося противостояния в Херсонской области, где российские военные не позволяют ВСУ сосредоточить крупные силы на правом берегу Днепра. После включения региона в состав России в 2022 году правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем Украины и регулярно становится зоной боевых столкновений и обстрелов.
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