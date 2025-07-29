Сальдо раскрыл подробности неудачного вторжения ВСУ в часть Херсонской области

Сальдо: ВС РФ отразили попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе
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Владимир Сальдо рассказал, как российские военные отразили попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе
Владимир Сальдо рассказал, как российские военные отразили попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные пресекли попытку украинских сил высадиться на Тендровской косе в Херсонской области в ночь с 27 на 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо журналистам. 

«В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь», — рассказал глава региона в беседе с ТАСС. Он уточнил, что украинская сторона понесла ощутимые потери и была вынуждена отступить в сторону Одессы. С воздуха десант ВСУ прикрывали ударные беспилотники «Байрактар», однако это не помогло им достичь успеха. 

«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы», — добавил губернатор. По словам Сальдо, российские бойцы обнаружили четыре катера с украинскими военнослужащими и открыли по ним огонь.

Сальдо отметил, что попытки высадки украинских диверсионных групп на Тендровской косе происходят не впервые. По его словам, ранее украинские военные также предпринимали аналогичные действия, но и они не принесли результата.

Попытки украинских сил высадиться на Тендровской косе происходят на фоне продолжающегося противостояния в Херсонской области, где российские военные не позволяют ВСУ сосредоточить крупные силы на правом берегу Днепра. После включения региона в состав России в 2022 году правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем Украины и регулярно становится зоной боевых столкновений и обстрелов.

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Российские военные пресекли попытку украинских сил высадиться на Тендровской косе в Херсонской области в ночь с 27 на 28 июля. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо журналистам.  «В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь», — рассказал глава региона в беседе с ТАСС. Он уточнил, что украинская сторона понесла ощутимые потери и была вынуждена отступить в сторону Одессы. С воздуха десант ВСУ прикрывали ударные беспилотники «Байрактар», однако это не помогло им достичь успеха.  «Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы», — добавил губернатор. По словам Сальдо, российские бойцы обнаружили четыре катера с украинскими военнослужащими и открыли по ним огонь. Сальдо отметил, что попытки высадки украинских диверсионных групп на Тендровской косе происходят не впервые. По его словам, ранее украинские военные также предпринимали аналогичные действия, но и они не принесли результата. Попытки украинских сил высадиться на Тендровской косе происходят на фоне продолжающегося противостояния в Херсонской области, где российские военные не позволяют ВСУ сосредоточить крупные силы на правом берегу Днепра. После включения региона в состав России в 2022 году правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем Украины и регулярно становится зоной боевых столкновений и обстрелов.
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