Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра

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ВС РФ взяли под контроль острова и всю дельту Днепра в Херсонской области
ВС РФ взяли под контроль острова и всю дельту Днепра в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль острова и всю дельту реки Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — заявил Сальдо для РИА «Новости». Он уточнил, что все действия солдат противника отслеживаются ВС РФ в режиме реального времени.

Херсонская область находится в нижнем течении реки Днепр и омывается водами Азовского и Черного морей. Эта территория была присоединена к Российской Федерации в результате референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Украина не признает результаты этого голосования, считая их нелегитимными.

Примерно 75% территории Херсонской области находится под контролем РФ. По мнению Владимира Сальдо, на данный момент условия для освобождения Херсона и всего правобережья благоприятны.

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Российские военные взяли под контроль острова и всю дельту реки Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск», — заявил Сальдо для РИА «Новости». Он уточнил, что все действия солдат противника отслеживаются ВС РФ в режиме реального времени. Херсонская область находится в нижнем течении реки Днепр и омывается водами Азовского и Черного морей. Эта территория была присоединена к Российской Федерации в результате референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Украина не признает результаты этого голосования, считая их нелегитимными. Примерно 75% территории Херсонской области находится под контролем РФ. По мнению Владимира Сальдо, на данный момент условия для освобождения Херсона и всего правобережья благоприятны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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