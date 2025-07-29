На Камчатке самый высокий вулкан Евразии Ключевская Сопка начал извержение

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Пепловые выбросы фиксируются раз в несколько дней
Пепловые выбросы фиксируются раз в несколько дней Фото:

На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевской Сопки. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«После начала извержения в кратере вулкана Ключевская сопка вырос новый конус, который сейчас является центром активности», — рассказали в учреждении ТАСС. По данным ученых, из нового конуса регулярно происходят выбросы пепла и вулканических бомб. Пепловые выбросы фиксируются раз в несколько дней.

Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4 850 метров. Вулкан имеет правильную коническую форму с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах вулкана расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 4,5 тысячи человек.

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На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевской Сопки. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. «После начала извержения в кратере вулкана Ключевская сопка вырос новый конус, который сейчас является центром активности», — рассказали в учреждении ТАСС. По данным ученых, из нового конуса регулярно происходят выбросы пепла и вулканических бомб. Пепловые выбросы фиксируются раз в несколько дней. Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4 850 метров. Вулкан имеет правильную коническую форму с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах вулкана расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 4,5 тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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