Телеведущий Дибров разводится с женой спустя 16 лет брака

В последнее время в СМИ появились сообщения о возможном расставании 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва и его 36-летней жены Полины. Как сообщает источник, знакомый со звездной семьей, супруги действительно уже не живут вместе и их отношения близки к официальному разрыву.
«У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь… Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — рассказал знакомый семьи Дибровых. Его цитирует «KP.RU».
В настоящее время семья Дибровых воздерживается от публичных комментариев относительно возможного развода. По имеющейся информации, ситуация достаточно непростая, и не исключено, что в дальнейшем Дмитрий или Полина решат выступить с официальным заявлением.
Напомним, что пара оформила брак в 2009 году. Дмитрий Дибров начал проявлять знаки внимания к модели Полине Наградовой, когда ей было всего 17 лет, однако их отношения начались после того, как девушке исполнилось 18 лет. Изначально Полина скептически относилась к перспективе брака с известным телеведущим, который старше ее на три десятилетия, однако со временем Дмитрию удалось завоевать ее расположение. В семье подрастают трое сыновей: Александр (16 лет), Федор (11 лет) и Илья (10 лет).
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