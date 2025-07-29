В РЖД рассказали, что происходит с расписанием поездов в Ростовской области после атаки дронов ВСУ

РЖД: движение поездов через Сальск восстановлено
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Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области восстановлено
Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области восстановлено Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области полностью восстановлено после инцидента с падением обломков дрона ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

«Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях», — уточнили в пресс-службе РЖД. Сообщение опубликовано в telegram-канале компании. Как уточнили в компании, железнодорожники оперативно восстановили контактную сеть, и движение осуществляется в штатном режиме без ограничений в обоих направлениях.

При этом, по данным перевозчика, из-за происшествия в пути следования сейчас задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до 7 часов. Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, организовано питание.

Сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь и информируют пассажиров о ситуации. В РЖД принимают все возможные меры для минимизации времени задержки поездов. Пассажиры могут ознакомиться с последними данными о движении поездов с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на официальном интернет-ресурсе компании, а также, обратившись в круглосуточный Центр поддержки клиентов.

Ранее ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БЛПА. В результате обломки вражеского аппарата повредили железнодорожную станцию в Сальске, также пострадала электроподстанция в поселке Орловский.

Местные жители заявили, что это была одна из самых сильных атак на регион. Всего за ночь силами ПВО сбито 22 украинских дрона.

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Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области полностью восстановлено после инцидента с падением обломков дрона ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». «Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск, без ограничений в обоих направлениях», — уточнили в пресс-службе РЖД. Сообщение опубликовано в telegram-канале компании. Как уточнили в компании, железнодорожники оперативно восстановили контактную сеть, и движение осуществляется в штатном режиме без ограничений в обоих направлениях. При этом, по данным перевозчика, из-за происшествия в пути следования сейчас задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до 7 часов. Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, организовано питание. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимую помощь и информируют пассажиров о ситуации. В РЖД принимают все возможные меры для минимизации времени задержки поездов. Пассажиры могут ознакомиться с последними данными о движении поездов с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на официальном интернет-ресурсе компании, а также, обратившись в круглосуточный Центр поддержки клиентов. Ранее ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БЛПА. В результате обломки вражеского аппарата повредили железнодорожную станцию в Сальске, также пострадала электроподстанция в поселке Орловский. Местные жители заявили, что это была одна из самых сильных атак на регион. Всего за ночь силами ПВО сбито 22 украинских дрона.
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