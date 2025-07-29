В Екатеринбурге отменят плату за проезд и парковки

В Екатеринбурге в 302-й день рождения города — 16 августа — отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и парковку. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.
«Непосредственно в День города, 16 августа, сделаем бесплатным проезд на всех видах городского общественного транспорта. Также отменим плату за уличные парковки», — написал градоначальник в своем telegram-канале.
По словам Орлова, День города проведут так, чтобы праздник был доступным для всех, включая инвалидов. «Уверен, объединив усилия, мы сможем организовать праздник на самом высоком уровне», — подчеркнул мэр.
Одну из площадок в День города обустроят на улице Архангела Михаила. Там Русская медная компания проведет фестиваль «Энергия РМК», хедлайнерами которого станут Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape.
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