Путин встал на сторону россиян, обсуждая с Грефом выдачу ипотеки

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом для обсуждения результатов работы крупнейшего банка страны за последние два года. Особое внимание было уделено вопросам ипотечного кредитования. Российский глава подчеркнул, что жители не должны дополнительно тратиться при оформлении ипотеки.
«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», — отметил Владимир Путин в ходе встречи. Результаты опубликованы на сайте Кремля. Глава государства в целом подчеркнул необходимость прозрачности при оформлении ипотечных займов.
Герман Греф, со своей стороны, представил президенту ключевые технологические инициативы Сбербанка. В числе приоритетных направлений — развитие сервиса «Оплата улыбкой», позволяющего совершать платежи с помощью биометрической идентификации, а также внедрение собственной модели искусственного интеллекта GigaChat для повышения качества обслуживания клиентов и автоматизации внутренних бизнес-процессов. Причем Греф отметил, что Россия первая страна, которая полностью смогла организовать оплату улыбкой для своих горожан.
Кроме того, стороны обсудили динамику ипотечного портфеля и меры, принимаемые банком для повышения доступности жилищных кредитов. В частности, речь шла о совершенствовании цифровых сервисов, минимизации бюрократических процедур и усилении защиты прав заемщиков.
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