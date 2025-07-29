В Свердловской области массово перестал работать интернет

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На проблемы со связью пожаловались сотни пользователей
На проблемы со связью пожаловались сотни пользователей Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

В Свердловской области резко произошли массовые сбои в работе мобильного и домашнего интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.

«Нет мобильной связи», — написал один из пользователей. По словам других, сбои зафиксированы у мобильных операторов «Билайн», «Мотив», «Т-Мобайл», «МегаФон», Yota. Некоторые жалуются на работу «Дом.ру», «Фрисби» и других популярных сервисов.

Согласно графику сбоев, за сутки в регионе на плохую связь пожаловались более 1,7 тысячи человек, а за час — 188. Резкий наплыв жалоб случился примерно после 16:00.

Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области. Это необходимо для усиления безопасности. О том, как жить без связи в регионе, URA.RU рассказало в отдельном материале.

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В Свердловской области резко произошли массовые сбои в работе мобильного и домашнего интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов. «Нет мобильной связи», — написал один из пользователей. По словам других, сбои зафиксированы у мобильных операторов «Билайн», «Мотив», «Т-Мобайл», «МегаФон», Yota. Некоторые жалуются на работу «Дом.ру», «Фрисби» и других популярных сервисов. Согласно графику сбоев, за сутки в регионе на плохую связь пожаловались более 1,7 тысячи человек, а за час — 188. Резкий наплыв жалоб случился примерно после 16:00. Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области. Это необходимо для усиления безопасности. О том, как жить без связи в регионе, URA.RU рассказало в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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