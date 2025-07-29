В Свердловской области резко произошли массовые сбои в работе мобильного и домашнего интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.
«Нет мобильной связи», — написал один из пользователей. По словам других, сбои зафиксированы у мобильных операторов «Билайн», «Мотив», «Т-Мобайл», «МегаФон», Yota. Некоторые жалуются на работу «Дом.ру», «Фрисби» и других популярных сервисов.
Согласно графику сбоев, за сутки в регионе на плохую связь пожаловались более 1,7 тысячи человек, а за час — 188. Резкий наплыв жалоб случился примерно после 16:00.
Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области. Это необходимо для усиления безопасности. О том, как жить без связи в регионе, URA.RU рассказало в отдельном материале.
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