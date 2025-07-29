Бакальчук после потери доли Wildberries будет работать в «М.Видео»

Бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук назначен руководителем экспертной группы при совете директоров ПАО «М.Видео». Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
«Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров ПАО „М.Видео“ и поучаствует в доработке стратегии компании „М.Видео-Эльдорадо“, — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы М.Видео. Отмечается, что Бакальчук уже начал работу в качестве эксперта и делится с менеджерами своими наработками по развитию компании.
В составе экспертной группы работают специалисты в сфере информационных технологий, электронной коммерции, маркетинга и логистики. По данным источника, компания рассчитывает, что многолетний опыт Бакальчука в онлайн-торговле и развитии IT-инфраструктуры поможет трансформировать розничную сеть и увеличить долю онлайн-продаж до 80%. Среди ключевых задач экспертов — переформатирование розничных магазинов и развитие цифровых сервисов.
Владислав Бакальчук ранее был совладельцем Wildberries, крупнейшего маркетплейса в России, основанного в 2004 году. В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы принял решение о передаче его доли в ООО «Вайлдберриз» Татьяне Ким, после чего она стала единственным владельцем компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.