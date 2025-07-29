Бакальчук после потери доли Wildberries будет работать в «М.Видео»

Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владислав Бакальчук перейдёт работать в М.Видео
Владислав Бакальчук перейдёт работать в М.Видео Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук назначен руководителем экспертной группы при совете директоров ПАО «М.Видео». Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

«Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров ПАО „М.Видео“ и поучаствует в доработке стратегии компании „М.Видео-Эльдорадо“, — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы М.Видео. Отмечается, что Бакальчук уже начал работу в качестве эксперта и делится с менеджерами своими наработками по развитию компании. 

В составе экспертной группы работают специалисты в сфере информационных технологий, электронной коммерции, маркетинга и логистики. По данным источника, компания рассчитывает, что многолетний опыт Бакальчука в онлайн-торговле и развитии IT-инфраструктуры поможет трансформировать розничную сеть и увеличить долю онлайн-продаж до 80%. Среди ключевых задач экспертов — переформатирование розничных магазинов и развитие цифровых сервисов.

Владислав Бакальчук ранее был совладельцем Wildberries, крупнейшего маркетплейса в России, основанного в 2004 году. В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы принял решение о передаче его доли в ООО «Вайлдберриз» Татьяне Ким, после чего она стала единственным владельцем компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук назначен руководителем экспертной группы при совете директоров ПАО «М.Видео». Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». «Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров ПАО „М.Видео“ и поучаствует в доработке стратегии компании „М.Видео-Эльдорадо“, — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы М.Видео. Отмечается, что Бакальчук уже начал работу в качестве эксперта и делится с менеджерами своими наработками по развитию компании.  В составе экспертной группы работают специалисты в сфере информационных технологий, электронной коммерции, маркетинга и логистики. По данным источника, компания рассчитывает, что многолетний опыт Бакальчука в онлайн-торговле и развитии IT-инфраструктуры поможет трансформировать розничную сеть и увеличить долю онлайн-продаж до 80%. Среди ключевых задач экспертов — переформатирование розничных магазинов и развитие цифровых сервисов. Владислав Бакальчук ранее был совладельцем Wildberries, крупнейшего маркетплейса в России, основанного в 2004 году. В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы принял решение о передаче его доли в ООО «Вайлдберриз» Татьяне Ким, после чего она стала единственным владельцем компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...