В Свердловской области обсудили подготовку к выборам губернатора. Фото

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Борис Кириллов сделал упор на взаимодействии структур на выборах
Борис Кириллов сделал упор на взаимодействии структур на выборах Фото:

В Свердловской области обсудили подготовку к выборам губернатора 12-14 сентября по поручению полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Совещание провел его заместитель Борис Кириллов, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Рассмотрены организационные и правовые аспекты проведения голосования, включая применение дистанционного электронного голосования, регистрация в рамках которого уже началась. Также затронули меры по обеспечению прозрачности избирательного процесса и вопросы охраны общественного порядка и безопасности», — рассказал Кириллов.

Больше всего внимания уделят устойчивости ситуации во время избирательной кампании и взаимодействию силовиков с комиссиями и исполнительной властью. Документы о выдвижении подали врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикер областного заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), Александр Каптюг (ЛДПР) и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).

Десятки чиновников пришли обсудить предстоящие выборы губернатора Свердловской области
Десятки чиновников пришли обсудить предстоящие выборы губернатора Свердловской области
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В Свердловской области обсудили подготовку к выборам губернатора 12-14 сентября по поручению полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Совещание провел его заместитель Борис Кириллов, сообщили в пресс-службе уральского полпредства. «Рассмотрены организационные и правовые аспекты проведения голосования, включая применение дистанционного электронного голосования, регистрация в рамках которого уже началась. Также затронули меры по обеспечению прозрачности избирательного процесса и вопросы охраны общественного порядка и безопасности», — рассказал Кириллов. Больше всего внимания уделят устойчивости ситуации во время избирательной кампании и взаимодействию силовиков с комиссиями и исполнительной властью. Документы о выдвижении подали врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикер областного заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), Александр Каптюг (ЛДПР) и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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