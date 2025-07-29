В Свердловской области обсудили подготовку к выборам губернатора 12-14 сентября по поручению полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Совещание провел его заместитель Борис Кириллов, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
«Рассмотрены организационные и правовые аспекты проведения голосования, включая применение дистанционного электронного голосования, регистрация в рамках которого уже началась. Также затронули меры по обеспечению прозрачности избирательного процесса и вопросы охраны общественного порядка и безопасности», — рассказал Кириллов.
Больше всего внимания уделят устойчивости ситуации во время избирательной кампании и взаимодействию силовиков с комиссиями и исполнительной властью. Документы о выдвижении подали врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикер областного заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), Александр Каптюг (ЛДПР) и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).
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