Вылеты запланированы по расписанию
В аэропорту имени Баландино в Челябинске с завтрашнего дня возобновятся полеты по расписанию. Информация об этом указана в данных онлайн-табло, передает корреспондент URA.RU.
«Вылет — прилет всех рейсов на 30 июля запланирован по расписанию», — указано в данных табло челябинского аэропорта, передает корреспондент URA.RU. Программа рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась.
В аэропорту Челябинска ранее отменили вылеты трех рейсов в Москву компании «Аэрофлот». Причиной стал сбой в работе информационных систем.
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