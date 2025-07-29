В аэропорту Челябинска возобновятся полеты по расписанию. Скрин

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Вылеты запланированы по расписанию
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В аэропорту имени Баландино в Челябинске с завтрашнего дня возобновятся полеты по расписанию. Информация об этом указана в данных онлайн-табло, передает корреспондент URA.RU. 

«Вылет — прилет всех рейсов на 30 июля запланирован по расписанию», — указано в данных табло челябинского аэропорта, передает корреспондент URA.RU. Программа рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась.

В аэропорту Челябинска ранее отменили вылеты трех рейсов в Москву компании «Аэрофлот». Причиной стал сбой в работе информационных систем.

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В аэропорту имени Баландино в Челябинске с завтрашнего дня возобновятся полеты по расписанию. Информация об этом указана в данных онлайн-табло, передает корреспондент URA.RU.  «Вылет — прилет всех рейсов на 30 июля запланирован по расписанию», — указано в данных табло челябинского аэропорта, передает корреспондент URA.RU. Программа рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась. В аэропорту Челябинска ранее отменили вылеты трех рейсов в Москву компании «Аэрофлот». Причиной стал сбой в работе информационных систем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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