В Шереметьево произошел коллапс после сбоя в работе «Аэрофлота»

Утром 28 июля в московском аэропорту Шереметьево произошел масштабный сбой, связанный с работой сервисов авиакомпании «Аэрофлот». Десятки рейсов были задержаны или отменены, что привело к образованию длинных очередей на выходе из аэропорта.
По информации пресс-службы «Аэрофлота», причиной массовых задержек и отмен стала техническая неисправность в работе информационных систем перевозчика. В компании telegram-каналу Baza отметили, что сервисы могут функционировать нестабильно, однако детали произошедшего сбоя не раскрываются.
Сотни пассажиров, чьи рейсы были отменены или перенесены, вынуждены были провести несколько часов в терминалах Шереметьево. Некоторые из них приняли решение покинуть аэропорт, однако на выходе образовались очереди. «Аэрофлот» уведомил пассажиров о возможных изменениях в расписании и порекомендовал следить за актуальной информацией на онлайн-табло, а также слушать сообщения по громкой связи в терминалах аэропорта.
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