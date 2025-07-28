В Шереметьево произошел коллапс после сбоя в работе «Аэрофлота»

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Сотни пассажиров были вынуждены провести несколько часов в терминалах Шереметьево
Сотни пассажиров были вынуждены провести несколько часов в терминалах Шереметьево Фото:
новость из сюжета
Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Утром 28 июля в московском аэропорту Шереметьево произошел масштабный сбой, связанный с работой сервисов авиакомпании «Аэрофлот». Десятки рейсов были задержаны или отменены, что привело к образованию длинных очередей на выходе из аэропорта.

По информации пресс-службы «Аэрофлота», причиной массовых задержек и отмен стала техническая неисправность в работе информационных систем перевозчика. В компании telegram-каналу Baza отметили, что сервисы могут функционировать нестабильно, однако детали произошедшего сбоя не раскрываются.

Сотни пассажиров, чьи рейсы были отменены или перенесены, вынуждены были провести несколько часов в терминалах Шереметьево. Некоторые из них приняли решение покинуть аэропорт, однако на выходе образовались очереди. «Аэрофлот» уведомил пассажиров о возможных изменениях в расписании и порекомендовал следить за актуальной информацией на онлайн-табло, а также слушать сообщения по громкой связи в терминалах аэропорта.

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Утром 28 июля в московском аэропорту Шереметьево произошел масштабный сбой, связанный с работой сервисов авиакомпании «Аэрофлот». Десятки рейсов были задержаны или отменены, что привело к образованию длинных очередей на выходе из аэропорта. По информации пресс-службы «Аэрофлота», причиной массовых задержек и отмен стала техническая неисправность в работе информационных систем перевозчика. В компании telegram-каналу Baza отметили, что сервисы могут функционировать нестабильно, однако детали произошедшего сбоя не раскрываются. Сотни пассажиров, чьи рейсы были отменены или перенесены, вынуждены были провести несколько часов в терминалах Шереметьево. Некоторые из них приняли решение покинуть аэропорт, однако на выходе образовались очереди. «Аэрофлот» уведомил пассажиров о возможных изменениях в расписании и порекомендовал следить за актуальной информацией на онлайн-табло, а также слушать сообщения по громкой связи в терминалах аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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