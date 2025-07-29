В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище открыли памятник легендарному хоккеисту, игроку нижнетагильского «Металлурга» и «СКА-Свердловск» Николаю Дуракову. Монумент создан и установлен благодаря бизнесменам и меценатам Андрею Симановскому, Михаилу Папунину и президенту футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову.
«Разрабатывали концепцию долго, но решили все вместе, что сделаем памятник в виде стадиона. Считаю, нам это удалось. Посмотрите, хороший получился памятник. Пусть люди приходят, смотрят и знают о легенде русского хоккея, о том, что он всегда стремился привести команду к победе, оставаясь при этом скромным, спокойным, выдержанным», — рассказал Папунин.
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов подчеркнул, что гордится тем, что знал Дуракова лично. «Он был великий человек, великий хоккеист, который много сделал для нашего города и для нашей страны».
Близкие Дуракова говорят о нем как о скромном, добром, приветливом, отзывчивом и справедливом человеке. «Однажды я задала ему вопрос: „Если бы ты не стал лучшим хоккеистом, кем бы ты стал тогда?“. Он говорит: „Я в молодости окончил училище, стал сварщиком. Даже в 17 лет я выпускал по две нормы за смену. Так что я был бы лучшим сварщиком“», — вспоминает вдова спортсмена Ангелина Петровна.
Николай Дураков семь раз становился победителем Чемпионата мира по хоккею с мячом, 12 раз признавался лучшим игроком сезона и шесть раз — лучшим снайпером чемпионата СССР. Кроме этого, Николаю Дуракову присвоены звания почетного гражданина Екатеринбурга и Свердловской области.
В 2022 году возле «Екатеринбург Арены» установили восьмиметровую скульптурную композицию «Эпоха», на открытии тогда лично присутствовал Дураков. Монумент олицетворяет команду лучших игроков русского хоккея, которые внесли огромный вклад в его развитие и укрепление на мировой арене. Композиция стала частью благотворительного проекта «Говори великим спасибо при жизни» директора литейной мастерской Ивана Дубровина и бизнесмена Андрея Симановского.
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