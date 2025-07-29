Рабочие оказались заблокированы пожаром на стройке в Москве. Видео

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Спасатели спасли рабочих, заблокированных огнем на стройке в Москве
Спасатели спасли рабочих, заблокированных огнем на стройке в Москве Фото:

В Москве рабочие оказались заблокированы из-за пожара на стройке жилого дома по улице Академическая, 85. МЧС сообщает о девяти освобожденных. При этом, по информации URA.RU, от огня освободили всех 19 рабочих.

«На стройке в Москве сотрудники МЧС России спасают рабочих. <...> Пожарные <...> спасли и эвакуировали 9 рабочих с 12 и 14 этажей. Спасение еще пятерых продолжается», — передает МЧС. Далее корреспондент URA.RU добавил, что все заблокированные рабочие были освобождены спасателями.

Пожар вспыхнул в строящейся многоэтажке по улице Большая Академическая, 85 днем 29 июля. Пожарные обнаружили рабочих, заблокированных на 12, 14 и 19 этажах, и приступили к спасательной операции.

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В Москве рабочие оказались заблокированы из-за пожара на стройке жилого дома по улице Академическая, 85. МЧС сообщает о девяти освобожденных. При этом, по информации URA.RU, от огня освободили всех 19 рабочих. «На стройке в Москве сотрудники МЧС России спасают рабочих. <...> Пожарные <...> спасли и эвакуировали 9 рабочих с 12 и 14 этажей. Спасение еще пятерых продолжается», — передает МЧС. Далее корреспондент URA.RU добавил, что все заблокированные рабочие были освобождены спасателями. Пожар вспыхнул в строящейся многоэтажке по улице Большая Академическая, 85 днем 29 июля. Пожарные обнаружили рабочих, заблокированных на 12, 14 и 19 этажах, и приступили к спасательной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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