В Москве рабочие оказались заблокированы из-за пожара на стройке жилого дома по улице Академическая, 85. МЧС сообщает о девяти освобожденных. При этом, по информации URA.RU, от огня освободили всех 19 рабочих.
«На стройке в Москве сотрудники МЧС России спасают рабочих. <...> Пожарные <...> спасли и эвакуировали 9 рабочих с 12 и 14 этажей. Спасение еще пятерых продолжается», — передает МЧС. Далее корреспондент URA.RU добавил, что все заблокированные рабочие были освобождены спасателями.
Пожар вспыхнул в строящейся многоэтажке по улице Большая Академическая, 85 днем 29 июля. Пожарные обнаружили рабочих, заблокированных на 12, 14 и 19 этажах, и приступили к спасательной операции.
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