Челябинский губернатор Текслер предложил повысить уровень дефицита на сумму расходов на СВО

Сдержать региональные расходы и обеспечить превышение установленных уровней дефицита и госдолга на сумму расходов, связанных с СВО для улучшение ситуации в регионах предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Как руководитель Комиссии Текслер высказал ряд предложений, призванных улучшить ситуацию в регионах. <...> Сдержать региональные расходы (оптимизация, перенос расходов). Обеспечить превышение установленных уровней дефицита и госдолга на сумму расходов, связанных с СВО», — сообщил Текслер во время заседания Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», руководителем которой является.
Текслер также предложил проанализировать расходы по налогам региональных бюджетов, связанные с федеральными вычетами. Плюс необходимо рассмотреть вопрос об инвестиционном налоговом кредите и предоставлении дополнительных дотаций на сбалансированность бюджетов, исходя из уровня снижения собственных доходов, в 2025 и 2026 годах. Для улучшения ситуации в регионах важно сохранить практику постепенного снижения дотаций для регионов, добавил Текслер.
«Многие предложения были поддержаны Минфином. Мы продолжаем работать с Минфином, помогая регионам поддерживать этот контакт и находить решения для выполнения всех бюджетных обязательств, в первую очередь социальных, а также связанных с поддержкой участников СВО», — отметил Текслер.
Отдельно был рассмотрен проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий. Прозвучало предложение о направлении части акцизов с табака в региональные бюджеты.
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