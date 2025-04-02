На комиссии Госсовета под руководством Текслера обсудили списание кредитов

На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера обсудили, как работает механизм списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Алексей Текслер подвел итоги работы комиссии в 2024 году, отметив ее высокую интенсивность и значимость принятых решений. Среди них настройка новых национальных проектов и механизмов их финансирования, механизм списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам и исполнение майских указов по зарплатам бюджетников», — сообщили в пресс-службе.
Текслер отметил ряд моментов, которые возникли в процессе списания задолженностей. Он сообщил, что практически все регионы включились в процесс списания. Однако возникают отдельные вопросы, в частности, по отражению в бюджетах регионов расходов, которые планируется осуществить за счет списания, и самих списываемых платежей по кредитам, которые планируется осуществить за счет списания. Списанные средства должны быть использованы на цели, обозначенные президентом.
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