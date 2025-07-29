Хинштейн рассказал об ударе ВСУ по трактористу

Хинштейн: в Курске вражеский беспилотник атаковал трактор
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В результате удара был тяжело ранен 26-летний мужчина
В результате удара был тяжело ранен 26-летний мужчина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вблизи деревни Щекино Курской области вражеский беспилотник атаковал трактор, который работал в поле. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вблизи деревни Щекино Рыльского района во время полевых работ вражеский дрон атаковал трактор», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В результате удара был тяжело ранен 26-летний мужчина, находившийся рядом с техникой.

Пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, груди, живота, а также конечностей. Врачи зафиксировали ожоги первой и второй степени, в том числе ожоги верхних дыхательных путей. В настоящее время мужчину эвакуируют в Курскую областную больницу. По словам Хинштейна, состояние пострадавшего остается тяжелым.

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Вблизи деревни Щекино Курской области вражеский беспилотник атаковал трактор, который работал в поле. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня вблизи деревни Щекино Рыльского района во время полевых работ вражеский дрон атаковал трактор», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В результате удара был тяжело ранен 26-летний мужчина, находившийся рядом с техникой. Пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, груди, живота, а также конечностей. Врачи зафиксировали ожоги первой и второй степени, в том числе ожоги верхних дыхательных путей. В настоящее время мужчину эвакуируют в Курскую областную больницу. По словам Хинштейна, состояние пострадавшего остается тяжелым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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