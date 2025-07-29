Экс-главком ВСУ Залужный написал колонку в модном журнале Vogue

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал авторскую колонку в украинском издании журнала Vogue. Его колонка называется «Валерий Залужный — о корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках для украинцев».
«Боевой генерал, бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, в авторской колонке рассуждает о корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках, которые украинцы вынуждены изучить прямо сейчас», — говорится на сайте Vogue. В материале Залужный поделился личной историей, начиная с детских лет, и озвучил свои выводы о ситуации в стране на фоне продолжающегося военного конфликта.
Экс-главком ВСУ в колонке акцентировал внимание на самостоятельности и ответственности граждан Украины за судьбу государства. По его словам, опыт последних лет убедил его в том, что именно единство общества и вера в собственные силы позволяют преодолевать любые испытания.
Издание сопроводило колонку Залужного фотосессией, в которой он предстал в образе «буржуа и дверь». Такой стилистический ход журналисты telegram-канала «Страна» охарактеризовали как ироничный.
Ранее, на прошлой неделе, украинский Vogue опубликовал интервью с новым премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В отличие от Залужного, она не стала самостоятельно писать текст, предоставив право изложить свою позицию корреспонденту издания.
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