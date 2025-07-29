РБК: обвиненный во взяточничестве Попов заставлял директора «Патриот» заниматься хищениями

Свидетель сообщил, что директор парка «Патриот» исполнял приказы Попова
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Павел Попов заставлял директора «Патриот» заниматься хищениями, передает РБК
Павел Попов заставлял директора «Патриот» заниматься хищениями, передает РБК Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, обвиненный в мошенничестве, действовал под давлением экс-замминистра обороны России Павла Попова и был вынужден способствовать хищениям. Об этом заявил заместитель директора по музейной работе Александр Довбня на заседании Одинцовского городского суда, выступая в качестве свидетеля защиты.

«Ахмедов действовал не по собственной инициативе, а под давлением Попова, который инициировал все решения о хищениях», — заявил Довбня в ходе допроса в суде. Об этом сообщает РБК. По его словам, именно бывший заместитель министра обороны ставил перед руководством парка задачи, которые способствовали реализации противоправных схем.

Александр Довбня также отметил, что Вячеслав Ахмедов неоднократно говорил о невозможности отказать высокопоставленному представителю Минобороны. По словам свидетеля, в парке «Патриот» сотрудники знали о влиянии Попова на управленческие решения и были вынуждены следовать его указаниям вне зависимости от их законности.

Суд в Одинцово рассматривает дело о хищениях в парке «Патриот», фигурантами которого проходят несколько бывших руководителей учреждения. Сам Павел Попов занимал пост заместителя министра обороны России с 2013 по 2023 год.

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Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, обвиненный в мошенничестве, действовал под давлением экс-замминистра обороны России Павла Попова и был вынужден способствовать хищениям. Об этом заявил заместитель директора по музейной работе Александр Довбня на заседании Одинцовского городского суда, выступая в качестве свидетеля защиты. «Ахмедов действовал не по собственной инициативе, а под давлением Попова, который инициировал все решения о хищениях», — заявил Довбня в ходе допроса в суде. Об этом сообщает РБК. По его словам, именно бывший заместитель министра обороны ставил перед руководством парка задачи, которые способствовали реализации противоправных схем. Александр Довбня также отметил, что Вячеслав Ахмедов неоднократно говорил о невозможности отказать высокопоставленному представителю Минобороны. По словам свидетеля, в парке «Патриот» сотрудники знали о влиянии Попова на управленческие решения и были вынуждены следовать его указаниям вне зависимости от их законности. Суд в Одинцово рассматривает дело о хищениях в парке «Патриот», фигурантами которого проходят несколько бывших руководителей учреждения. Сам Павел Попов занимал пост заместителя министра обороны России с 2013 по 2023 год.
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