Дело о 25 миллионах в парке «Патриот»: экс-директор решил сотрудничать со следствием

Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов признал вину по делу о краже 25 млн рублей
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Ахмедов признал свою вину по делу о мошенничестве и начал сотрудничать со следствием
Ахмедов признал свою вину по делу о мошенничестве и начал сотрудничать со следствием Фото:

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал свою вину по уголовному делу, связанному с мошенничеством и служебным подлогом, сообщили в зале Одинцовского городского суда Подмосковья. Внося в документы поддельные строительные данные о парке Ахмедов и его подельники похитили 25 млн рублей.

«Ахмедов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, также согласился на особый порядок принятия судебного решения. Он предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу», — передают РИА «Новости» из зала суда. 

Следствие пришло к выводу, что с 2022 по 2024 год экс-замминистра обороны Павел Попов, Вячеслав Ахмедов и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о выполнении строительных работ в парке. Это позволило им похитить свыше 25 млн рублей. Отмечается, что материалы уголовного дела в отношении Шестерова поступили на рассмотрение в Одинцовский гарнизонный военный суд.

Ахмедову и Шестерову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Оба фигуранта на стадии предварительного следствия полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. При этом в отношении Павла Попова расследование продолжается — он подозревается по статьям о мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

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Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал свою вину по уголовному делу, связанному с мошенничеством и служебным подлогом, сообщили в зале Одинцовского городского суда Подмосковья. Внося в документы поддельные строительные данные о парке Ахмедов и его подельники похитили 25 млн рублей. «Ахмедов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, также согласился на особый порядок принятия судебного решения. Он предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу», — передают РИА «Новости» из зала суда.  Следствие пришло к выводу, что с 2022 по 2024 год экс-замминистра обороны Павел Попов, Вячеслав Ахмедов и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о выполнении строительных работ в парке. Это позволило им похитить свыше 25 млн рублей. Отмечается, что материалы уголовного дела в отношении Шестерова поступили на рассмотрение в Одинцовский гарнизонный военный суд. Ахмедову и Шестерову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Оба фигуранта на стадии предварительного следствия полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. При этом в отношении Павла Попова расследование продолжается — он подозревается по статьям о мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.
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