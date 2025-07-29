Жителям обрушившегося дома в Астрахани закупят квартиры

Жителям обрушившегося дома, проживавших по договору социального найма, в Астрахани закупят новые квартиры. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Жильцы дома начали получать единовременные выплаты. «Для семей, которые проживали в этом доме по договору соцнайма, будут закуплены квартиры», — написал Бабушкин в своем telegram-канале. 30 собственников жилья получили компенсации, еще 27 астраханцам выплаты будут перечислены в ближайшие дни. Остальные ожидают завершения согласовательных процедур.
Межведомственная техническая комиссия уже приступила к обследованию уцелевших подъездов. В ближайшее время будет принято решение о возможности допуска собственников в их квартиры. Для всех нуждающихся организована поддержка, в том числе предоставление техники и рабочих для помощи. На данный момент шесть человек остаются в пункте временного размещения, для них предоставлен маневренный фонд.
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести инструментальное обследование всех близлежащих типовых домов. При необходимости новые объекты будут включены в действующую программу переселения. С места происшествия вывезено 750 кубометров поврежденных конструкций. Территория дома огорожена и находится под круглосуточной охраной для предотвращения возможных случаев мародерства.
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