Власти хотели расселить жильцов из рухнувшего дома в Астрахани еще год назад

Власти Астрахани еще за полтора года до обрушения жилого дома обсуждали планы по расселению аварийного здания в рамках федеральной программы. Оно планировалось в течение 2024 года.
«Расселение дома №6 на улице Ляхова планируется в текущем (2024) году. Они входят в федеральную программу по переселению из аварийного жилья», — приводит слова начальника отдела изъятия имущества и резервирования земельных участков управления муниципального имущества, Надежды Красновой, telegram-канал «Инфоштаб. Астрахань». Чиновница подчеркивала, что программа рассчитана на несколько лет — с 2023 по 2027 год — и охватывает более 800 домов в регионе.
Дом на Ляхова входил в этап расселения 2024–2025 годов, однако работы по нему должны были начаться еще в 2024 году. На момент заявления велась подготовка распорядительного акта об изъятии жилых помещений и земельного участка. После этого планировалась оценка стоимости объектов, чтобы определить размеры выплат жильцам за утраченное имущество. Несмотря на включение дома в программу и официальные заявления, расселение так и не было завершено до момента обрушения.
Согласно информации URA.RU, еще в 2019 году здание было отнесено к числу аварийных в связи с износом, достигшим 79%. По словам местных жителей, в 2024 году в подвале строения регулярно наблюдается скопление воды, на стенах образовались многочисленные трещины, а фундамент значительно просел. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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