МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения свой прогноз по темпам роста мировой экономики. В 2025 году мировой ВВП увеличится на 3%, что на 0,2 процентного пункта выше апрельских ожиданий. Об этом говорится в докладе фонда.
Согласно документу, на 2026 год прогноз также улучшен — с 3% до 3,1%. Причинами стали меры производителей по наращиванию поставок в ожидании повышения пошлин, а также более мягкая, чем ожидалось, тарифная политика США. В МВФ отмечают, что улучшение прогноза связано с ослаблением доллара, налоговым стимулированием в ряде стран и смягчением финансовых условий. Кроме того, производители увеличили объемы поставок на фоне ожиданий повышения торговых барьеров, что также поддержало экономическую активность.
Несмотря на позитивные изменения, в МВФ подчеркивают: дальнейшее повышение тарифных ставок может замедлить рост мировой экономики. Если США не достигнут долгосрочных торговых соглашений с ключевыми партнерами, это негативно скажется на глобальной экономической активности. Фонд предупреждает, что геополитическая напряженность и рост протекционизма способны нарушить цепочки поставок и вызвать рост цен на сырье.
Среди дополнительных рисков специалисты МВФ выделяют увеличение бюджетного дефицита и опасения относительно фрагментации мировой экономики. Для поддержания устойчивого роста, по мнению экспертов, необходима предсказуемая структура мировой торговли и снижение торговых барьеров. В странах с развитой экономикой рост ВВП, по прогнозу МВФ, составит 1,5% в 2025 году и 1,6% в 2026 году. В странах с формирующимся рынком и развивающихся государствах ожидается более высокий рост — 4,1% в 2025 году и 4% в 2026 году.
В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении универсальных таможенных тарифов на продукцию из 185 стран. Введенные меры сопровождались временной приостановкой части ответных пошлин и переносом сроков заключения торговых соглашений.
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