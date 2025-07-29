В Челябинске из-за дождя образовались пробки, цены на такси выросли в три раза

В Челябинске из-за дождя образовались пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по улицам города затруднено, но рабочее
Движение по улицам города затруднено, но рабочее Фото:

В Челябинске из-за дождя образовались пробки. Информация об этом указана в данных сервиса «Яндекс. Пробки», передает корреспондент URA.RU. Цены на такси увеличились в три раза

«Движение затруднено по всем центральным улицам Челябинска — проспекту Ленина, Свободы, Воровского. Также на северо-западе по Братьев Кашириных, Чичерина», — говорится в данных сервиса. Цены на такси выросли в три раза. 

В Челябинской области ранее за сутки выпала половина месячной нормы осадков. В Челябинске — 39,4 мм (48%). Утром накануне в городе также образовались огромные пробки, было остановлено движение трамваев по улице Первой Пятилетки.

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В Челябинске из-за дождя образовались пробки. Информация об этом указана в данных сервиса «Яндекс. Пробки», передает корреспондент URA.RU. Цены на такси увеличились в три раза «Движение затруднено по всем центральным улицам Челябинска — проспекту Ленина, Свободы, Воровского. Также на северо-западе по Братьев Кашириных, Чичерина», — говорится в данных сервиса. Цены на такси выросли в три раза.  В Челябинской области ранее за сутки выпала половина месячной нормы осадков. В Челябинске — 39,4 мм (48%). Утром накануне в городе также образовались огромные пробки, было остановлено движение трамваев по улице Первой Пятилетки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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