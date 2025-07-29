Суд оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

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TikTok и LikeMe оштрафовали на миллионы рублей
TikTok и LikeMe оштрафовали на миллионы рублей Фото:

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на шесть миллионов рублей за неисполнение обязанностей по организации деятельности иностранного лица в интернете. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда.

«ТикТок Пте.Лтд. (TikTok Pte.Ltd) привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации», — сообщили представители столичных судов общей юрисдикции в telegram-канале. Суд назначил штраф в размере шести миллионов рублей.

Помимо TikTok, аналогичное решение вынесено и в отношении социальной сети LikeMe. Ее суд оштрафовал на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти.

Ранее российские суды неоднократно привлекали TikTok к административной ответственности за различные нарушения. Так, в марте 2022 года TikTok объявил о временном запрете на размещение новых роликов и проведение прямых трансляций в России, объяснив это исполнением законодательства о противодействии распространению недостоверной информации.

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на шесть миллионов рублей за неисполнение обязанностей по организации деятельности иностранного лица в интернете. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда. «ТикТок Пте.Лтд. (TikTok Pte.Ltd) привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации», — сообщили представители столичных судов общей юрисдикции в telegram-канале. Суд назначил штраф в размере шести миллионов рублей. Помимо TikTok, аналогичное решение вынесено и в отношении социальной сети LikeMe. Ее суд оштрафовал на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти. Ранее российские суды неоднократно привлекали TikTok к административной ответственности за различные нарушения. Так, в марте 2022 года TikTok объявил о временном запрете на размещение новых роликов и проведение прямых трансляций в России, объяснив это исполнением законодательства о противодействии распространению недостоверной информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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