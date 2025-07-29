Суд оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на шесть миллионов рублей за неисполнение обязанностей по организации деятельности иностранного лица в интернете. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда.
«ТикТок Пте.Лтд. (TikTok Pte.Ltd) привлечен к административной ответственности в столичном суде по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации», — сообщили представители столичных судов общей юрисдикции в telegram-канале. Суд назначил штраф в размере шести миллионов рублей.
Помимо TikTok, аналогичное решение вынесено и в отношении социальной сети LikeMe. Ее суд оштрафовал на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти.
Ранее российские суды неоднократно привлекали TikTok к административной ответственности за различные нарушения. Так, в марте 2022 года TikTok объявил о временном запрете на размещение новых роликов и проведение прямых трансляций в России, объяснив это исполнением законодательства о противодействии распространению недостоверной информации.
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