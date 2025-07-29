Зеленскому после коррупционного скандала поставят новое условие для продолжения финансовой помощи

Международный валютный фонд (МВФ) может выдвинуть обязательное условие для продолжения сотрудничества с Украиной — обеспечение независимости антикоррупционных органов. Данное условие могут поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники.
"Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти готовятся к переговорам о запуске новой четырехлетней программы, о которой могут объявить этой осенью. В документе может появиться постоянный маяк: независимость антикоррупционных органов", — говорится в материале на сайте украинской версии издания Forbes.
По данным издания, в осеннем документе о запуске новой программы МВФ появится так называемый «маяк» — пункт о сохранении самостоятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Как отмечает Forbes, официально о запуске новой программы планируется объявить в октябре-ноябре 2025 года после обсуждения параметров бюджета на следующий год. В рамках переговоров стороны сосредоточатся на реформах исполнительной власти и обеспечении макроэкономической стабильности. При этом вопрос о независимости антикоррупционных органов стал ключевым после того, как Верховная рада 22 июля поддержала законопроект, отменяющий их самостоятельность.
Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским, однако после протестов по всей стране глава государства заявил о готовности отменить законопроект. Новый документ будет рассмотрен Радой 31 июля. Ранее Европейский союз также приостановил выделение Украине финансовой помощи из-за решений, ограничивающих полномочия антикоррупционных ведомств.
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