27 июля 2025

В Верховной Раде раскрыли настоящие причины скандального закона Зеленского

Украинский депутат Джемилев поддержал закон о НАБУ, чтобы не допустить мир с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Раде поддержали законопроект
В Раде поддержали законопроект Фото:

Законопроект об ограничении полномочий антикоррупционного бюро (НАБУ) на Украине был поддержан в парламенте страны, чтобы не допустить мира с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины контролирует американский президент Дональд Трамп. Он хочет вести дела с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ», — передает «Страна.ua» слова депутата, поддержавшего законопроект.

Однако президент Украины Владимир Зеленский уже отозвал спорные изменения в антикоррупционном законодательстве спустя три дня массовых протестов. Новый законопроект фактически отменяет нормы, которые ограничивали независимость НАБУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Законопроект об ограничении полномочий антикоррупционного бюро (НАБУ) на Украине был поддержан в парламенте страны, чтобы не допустить мира с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилев. «Национальное антикоррупционное бюро Украины контролирует американский президент Дональд Трамп. Он хочет вести дела с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ», — передает «Страна.ua» слова депутата, поддержавшего законопроект. Однако президент Украины Владимир Зеленский уже отозвал спорные изменения в антикоррупционном законодательстве спустя три дня массовых протестов. Новый законопроект фактически отменяет нормы, которые ограничивали независимость НАБУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...