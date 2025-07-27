Законопроект об ограничении полномочий антикоррупционного бюро (НАБУ) на Украине был поддержан в парламенте страны, чтобы не допустить мира с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.
«Национальное антикоррупционное бюро Украины контролирует американский президент Дональд Трамп. Он хочет вести дела с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ», — передает «Страна.ua» слова депутата, поддержавшего законопроект.
Однако президент Украины Владимир Зеленский уже отозвал спорные изменения в антикоррупционном законодательстве спустя три дня массовых протестов. Новый законопроект фактически отменяет нормы, которые ограничивали независимость НАБУ.
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