Подросток на «Приоре» погиб в результате столкновения с деревом в Саратовской области

В селе Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района Саратовской области 13-летний школьник, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на дерево. В результате аварии погиб 14-летний пассажир, а водитель с травмами был госпитализирован, сообщила региональная Госавтоинспекция.
«В саратовском селе 13-летний школьник на „Приоре“ въехал в дерево, погиб 14-летний пассажир», — сообщил «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. По предварительным данным, несовершеннолетний сел за руль легкового автомобиля и не справился с управлением.
За рулем находился несовершеннолетний 2011 года рождения, который был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. В ведомстве подчеркнули, что категорически недопустимо допускать несовершеннолетних к управлению автотранспортом или мототехникой.
Госавтоинспекция министерства внутренних дел Российской Федерации ранее обнародовало результаты анализа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей младше 16 лет за первое полугодие 2025 года. Согласно предоставленным данным, за данный период на территории страны зарегистрировано свыше 1,9 тысячи аварий с участием детей, управлявших транспортными средствами, причем в большинстве случаев имели место серьезные нарушения правил дорожного движения.
По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года количество подобных инцидентов увеличилось более чем на 12%. В результате аварий погибли 42 несовершеннолетних, более 1,9 тысячи получили травмы различной степени тяжести.
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