«Ценник сильно упал»: выяснилось, как Ивлеева пытается выживать после «голой вечеринки»

Super: Ивлеева столкнулась с колоссальными убытками и падением популярности
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам инсайдеров, Настя Ивлеева регулярно теряет подписчиков в своих соцсетях
По словам инсайдеров, Настя Ивлеева регулярно теряет подписчиков в своих соцсетях Фото:

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева продолжает терпеть убытки после «голой вечеринки» в столичном клубе Mutabor. Партнеров по бизнесу и различным проектам при этом также не прибавилось, заявляют инсайдеры.

«За последний год ценник на ее [Ивлеевой] услуги сильно упал. Если в декабре 2024 года гонорар Насти составлял 7 млн рублей, то теперь он — около 400 тысяч. Не сказать, что при низкой цене нет отбоя от клиентов: нам стало известно, что осенью у Ивлеевой практически не запланировано мероприятий», — со ссылкой на свои источники передает портал Super.

В середине июля выяснилось, что блогер задолжала ФНС свыше 1,35 млн рублей. Ранее правоохранители сообщали, что Ивлеева полностью расплатилась в федеральной налоговой. Первые подробности финансовых проблем артистки вскрылись в конце мая.

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Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева продолжает терпеть убытки после «голой вечеринки» в столичном клубе Mutabor. Партнеров по бизнесу и различным проектам при этом также не прибавилось, заявляют инсайдеры. «За последний год ценник на ее [Ивлеевой] услуги сильно упал. Если в декабре 2024 года гонорар Насти составлял 7 млн рублей, то теперь он — около 400 тысяч. Не сказать, что при низкой цене нет отбоя от клиентов: нам стало известно, что осенью у Ивлеевой практически не запланировано мероприятий», — со ссылкой на свои источники передает портал Super. В середине июля выяснилось, что блогер задолжала ФНС свыше 1,35 млн рублей. Ранее правоохранители сообщали, что Ивлеева полностью расплатилась в федеральной налоговой. Первые подробности финансовых проблем артистки вскрылись в конце мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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