«Ценник сильно упал»: выяснилось, как Ивлеева пытается выживать после «голой вечеринки»

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева продолжает терпеть убытки после «голой вечеринки» в столичном клубе Mutabor. Партнеров по бизнесу и различным проектам при этом также не прибавилось, заявляют инсайдеры.
«За последний год ценник на ее [Ивлеевой] услуги сильно упал. Если в декабре 2024 года гонорар Насти составлял 7 млн рублей, то теперь он — около 400 тысяч. Не сказать, что при низкой цене нет отбоя от клиентов: нам стало известно, что осенью у Ивлеевой практически не запланировано мероприятий», — со ссылкой на свои источники передает портал Super.
В середине июля выяснилось, что блогер задолжала ФНС свыше 1,35 млн рублей. Ранее правоохранители сообщали, что Ивлеева полностью расплатилась в федеральной налоговой. Первые подробности финансовых проблем артистки вскрылись в конце мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.