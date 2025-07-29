29 июля 2025

Улицу в центре Челябинска перекроют на три часа в пятницу

В Челябинске 1 августа на три часа закроют улицу Цвиллинга из-за забега
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилистов направят в объезд из-за спортивного мероприятия
Автомобилистов направят в объезд из-за спортивного мероприятия Фото:

В центре Челябинска в пятницу, 1 августа, с 19 до 22 часов введут ограничение движения и запретят парковаться на участке улицы Цвиллинга. Причиной этому является проведение благотворительного забега ОАО «РЖД» в честь Дня железнодорожника. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции города.

«В пятницу, 1 августа, в центре Челябинска будет приостановлено движение с 19:00 до 22:00 по улице Цвиллинга, от улицы Лазаретной до Орджоникидзе. В течение этого времени нельзя будет парковаться в местах временных ограничений», — говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске с 28 июля по 10 августа перекроют движение транспорта по улице Энергетиков. Ограничение ввели в связи с дорожно-строительными работами.

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В центре Челябинска в пятницу, 1 августа, с 19 до 22 часов введут ограничение движения и запретят парковаться на участке улицы Цвиллинга. Причиной этому является проведение благотворительного забега ОАО «РЖД» в честь Дня железнодорожника. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции города. «В пятницу, 1 августа, в центре Челябинска будет приостановлено движение с 19:00 до 22:00 по улице Цвиллинга, от улицы Лазаретной до Орджоникидзе. В течение этого времени нельзя будет парковаться в местах временных ограничений», — говорится в сообщении ведомства. Автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске с 28 июля по 10 августа перекроют движение транспорта по улице Энергетиков. Ограничение ввели в связи с дорожно-строительными работами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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