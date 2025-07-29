Улицу в центре Челябинска перекроют на три часа в пятницу

В центре Челябинска в пятницу, 1 августа, с 19 до 22 часов введут ограничение движения и запретят парковаться на участке улицы Цвиллинга. Причиной этому является проведение благотворительного забега ОАО «РЖД» в честь Дня железнодорожника. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции города.
«В пятницу, 1 августа, в центре Челябинска будет приостановлено движение с 19:00 до 22:00 по улице Цвиллинга, от улицы Лазаретной до Орджоникидзе. В течение этого времени нельзя будет парковаться в местах временных ограничений», — говорится в сообщении ведомства.
Автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске с 28 июля по 10 августа перекроют движение транспорта по улице Энергетиков. Ограничение ввели в связи с дорожно-строительными работами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!