29 июля 2025

В Узбекистане уволили чиновника за объятия с секретаршей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник в Узбекистане посадил сотрудницу на колени во время видеоконференции
Чиновник в Узбекистане посадил сотрудницу на колени во время видеоконференции Фото:

Начальник районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана был уволен после того, как во время видеосовещания посадил сотрудницу себе на колени, забыв отключить камеру. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В Узбекистане произошла история <...> Чиновник усадил к себе на колени сотрудницу и обнимал ее прямо в процессе планового совещания с коллегами», — сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в Каттакурганском районе Самаркандской области.

Во время планового видеосовещания начальник отдела пригласил коллегу и усадил ее к себе на колени прямо на глазах у других участников. Как уточнили в министерстве, момент был зафиксирован камерой, кадры попали в интернет и вызвали широкий общественный резонанс.

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Начальник районного отдела Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана был уволен после того, как во время видеосовещания посадил сотрудницу себе на колени, забыв отключить камеру. Об этом сообщила пресс-служба министерства. «В Узбекистане произошла история <...> Чиновник усадил к себе на колени сотрудницу и обнимал ее прямо в процессе планового совещания с коллегами», — сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в Каттакурганском районе Самаркандской области. Во время планового видеосовещания начальник отдела пригласил коллегу и усадил ее к себе на колени прямо на глазах у других участников. Как уточнили в министерстве, момент был зафиксирован камерой, кадры попали в интернет и вызвали широкий общественный резонанс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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