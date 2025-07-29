29 июля 2025

Пермская компания скрыла тонну зараженных абрикосов, ввезенных в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плоды были заражены вредителем
Плоды были заражены вредителем Фото:

Прикамская торговая компания «Глобус» утаила от надзорного органа тонну зараженных вредителем абрикосов, ввезенных из-за рубежа. Нарушение было выявлено в рамках внеплановой проверки управления Россельхознадзора по региону.

«При досмотре партии свежих абрикосов из Узбекистана весом одна тонна лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного вредителя — восточной плодожорки. Предприятие не сообщило о заражении, что является нарушением фитосанитарных требований», — указано на сайте ведомства.

Управление привлекло руководство «Глобуса» к административной ответственности. Компании выписали штраф, размер которого не разглашается.

URA.RU рассказывало ранее, что Роспотребнадзор снял с торговых прилавков тонну опасных овощей и фруктов. Проверку провели на 688 объектах в Пермском крае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прикамская торговая компания «Глобус» утаила от надзорного органа тонну зараженных вредителем абрикосов, ввезенных из-за рубежа. Нарушение было выявлено в рамках внеплановой проверки управления Россельхознадзора по региону. «При досмотре партии свежих абрикосов из Узбекистана весом одна тонна лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного вредителя — восточной плодожорки. Предприятие не сообщило о заражении, что является нарушением фитосанитарных требований», — указано на сайте ведомства. Управление привлекло руководство «Глобуса» к административной ответственности. Компании выписали штраф, размер которого не разглашается. URA.RU рассказывало ранее, что Роспотребнадзор снял с торговых прилавков тонну опасных овощей и фруктов. Проверку провели на 688 объектах в Пермском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...