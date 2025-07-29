Пермская компания скрыла тонну зараженных абрикосов, ввезенных в Россию

Прикамская торговая компания «Глобус» утаила от надзорного органа тонну зараженных вредителем абрикосов, ввезенных из-за рубежа. Нарушение было выявлено в рамках внеплановой проверки управления Россельхознадзора по региону.
«При досмотре партии свежих абрикосов из Узбекистана весом одна тонна лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного вредителя — восточной плодожорки. Предприятие не сообщило о заражении, что является нарушением фитосанитарных требований», — указано на сайте ведомства.
Управление привлекло руководство «Глобуса» к административной ответственности. Компании выписали штраф, размер которого не разглашается.
URA.RU рассказывало ранее, что Роспотребнадзор снял с торговых прилавков тонну опасных овощей и фруктов. Проверку провели на 688 объектах в Пермском крае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!