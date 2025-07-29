Свердловская художница, снимавшаяся в клипе Pussy Riot, покинула Россию

Тагильская художница Алиса Горшенина, которую штрафовали и арестовывали за дискредитации российской армии, пропаганду ЛГБТ* и публичную демонстрацию экстремистской символики, покинула Россию. Она участвовала в резонансном видеоклипе группы Pussy Riot, где участники коллектива выражают отрицательное отношение к военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом она сообщила в своих социальных сетях
«Сейчас я, против своей воли, нахожусь не в России. И это, безусловно, один из худших раскладов, который только можно было вообразить. Для меня это большое горе, которое невозможно выразить словами... Проговорю еще раз, потому что знаю, найдутся люди, которые станут меня поздравлять, для меня отъезд из России — горе. Я до сих пор не осмыслила это, не приняла, не смирилась», — поделилась Алиса на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
По словам Горшениной, решение о переезде было вынужденным и не планировалось заранее. Она отметила, что взяла с собой только чемодан летних вещей и накопленные на ремонт квартиры в Нижнем Тагиле деньги. В связи со скорым окончанием денег этим художница обращается к своим подписчикам с просьбой приобрести ее произведения посредством официального сайта, либо поддержать ее деятельность через платформы Boosty и Patreon.
Изначально претензии силовиков к Горшениной появились 24 апреля. Тогда суд арестовал ее на десять суток. Художницу обвинили в демонстрации экстремистской символики в соцсетях. Позже стало известно, что ей назначили штраф в 45 тысяч рублей. В 2022 году Горшенину уже наказывали за дискредитацию российской армии. Суд назначил ей штраф в 35 тысяч рублей. Прошлой весной общественные активисты направили обращения в силовые структуры из-за запланированного мастер-класса Горшениной в Ельцин Центре. Поводом стало ее участие в создании клипа музыкальной группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками спецоперации РФ на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено.
*»Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.
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