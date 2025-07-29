29 июля 2025

Появились кадры из пережившего удары ВСУ Сальска, где погибли саперы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские удары повредили 54 квартиры и 10 МКД в Сальске, рассказал Слюсарь
Украинские удары повредили 54 квартиры и 10 МКД в Сальске, рассказал Слюсарь Фото:

В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Погибло три человека, в том числе саперы, место трагедии посетил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Фотографиями с места атаки он поделился в своих соцсетях.

«Выезжал сегодня с внеплановой поездкой в Сальск. Ночью город подвергся атаке вражеских БПЛА. Произошла большая трагедия. Погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии», — написал Слюсарь в telegram-канале.

В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. В результате были повреждены жилые дома, железнодорожная станция и автомобили, а также возникали пожары. Наиболее серьезные последствия отмечались в Сальске и Каменске-Шахтинском, где экстренные службы оперативно реагировали на происшествия. В ходе предыдущих атак также были жертвы среди мирных жителей.

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В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Погибло три человека, в том числе саперы, место трагедии посетил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Фотографиями с места атаки он поделился в своих соцсетях. «Выезжал сегодня с внеплановой поездкой в Сальск. Ночью город подвергся атаке вражеских БПЛА. Произошла большая трагедия. Погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии», — написал Слюсарь в telegram-канале. В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. В результате были повреждены жилые дома, железнодорожная станция и автомобили, а также возникали пожары. Наиболее серьезные последствия отмечались в Сальске и Каменске-Шахтинском, где экстренные службы оперативно реагировали на происшествия. В ходе предыдущих атак также были жертвы среди мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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