В результате последних ударов ВСУ по Сальску Ростовской области были повреждены 54 квартиры и более 20 зданий различного назначения. Погибло три человека, в том числе саперы, место трагедии посетил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Фотографиями с места атаки он поделился в своих соцсетях.
«Выезжал сегодня с внеплановой поездкой в Сальск. Ночью город подвергся атаке вражеских БПЛА. Произошла большая трагедия. Погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии», — написал Слюсарь в telegram-канале.
В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. В результате были повреждены жилые дома, железнодорожная станция и автомобили, а также возникали пожары. Наиболее серьезные последствия отмечались в Сальске и Каменске-Шахтинском, где экстренные службы оперативно реагировали на происшествия. В ходе предыдущих атак также были жертвы среди мирных жителей.
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