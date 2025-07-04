Слюсарь: в Ростовской области разрушен жилой дом из-за падения обломков БПЛА

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Дроны ВСУ атаковали 40-квартирный дом, где проживает 120 человек
Дроны ВСУ атаковали 40-квартирный дом, где проживает 120 человек Фото:

В Азове и Азовском районе Ростовской области зафиксированы массовые повреждения домов и автомобилей из-за падения беспилотников и их обломков. Наибольший урон нанесен 40-квартирному дому, где разрушена кровля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что из людей никто не пострадал, все жители были эвакуированы. На месте работают оперативные службы. 

Слюсарь также подчеркнул, что сегодня начнет работу муниципальная комиссия, которая оценит нанесенный имуществу ущерб. По его словам, всем жителям будет оказана необходимая помощь.

В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область, попав в жилой дом в поселке Долотинка, где погибла пенсионерка, бывшая учительница. В результате атаки поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом: у него обрушилась плита перекрытия. Кроме того, были эвакуированы 20 жителей. В Азове повреждены стекла в многоквартирном доме. Также обломки БПЛА упали на стадион. Угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.

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В Азове и Азовском районе Ростовской области зафиксированы массовые повреждения домов и автомобилей из-за падения беспилотников и их обломков. Наибольший урон нанесен 40-квартирному дому, где разрушена кровля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. «Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что из людей никто не пострадал, все жители были эвакуированы. На месте работают оперативные службы.  Слюсарь также подчеркнул, что сегодня начнет работу муниципальная комиссия, которая оценит нанесенный имуществу ущерб. По его словам, всем жителям будет оказана необходимая помощь. В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область, попав в жилой дом в поселке Долотинка, где погибла пенсионерка, бывшая учительница. В результате атаки поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом: у него обрушилась плита перекрытия. Кроме того, были эвакуированы 20 жителей. В Азове повреждены стекла в многоквартирном доме. Также обломки БПЛА упали на стадион. Угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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