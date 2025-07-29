29 июля 2025

Буланова озвучила черный список продюсеров, с кем никогда не будет работать

Буланова заявила, что не будет работать ни с одним из продюсеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Буланова отказалась работать с продюсерами в принципе
Татьяна Буланова отказалась работать с продюсерами в принципе Фото:

Певица Татьяна Буланова заявила, что никогда в жизни не будет работать с продюсерами. В качестве примера она привела Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Иосифа Пригожина.

"Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом. Как-то интуитивно понимала, что в этом направлении и нужно плыть», — добавила Буланова в интервью Общественной Службе Новостей, подчеркнув, что не намерена сотрудничать вообще ни с кем из продюсеров. 

По словам Булановой, попытки сотрудничества с представителями музыкальной индустрии в прошлом не принесли желаемых результатов. Она также вспомнила о работе с Крутым в прошлом и добавила, что все громкие хиты были созданы ее самостоятельно.

Сейчас у Булановой наблюдается новая волна популярности: все больше молодых слушателей учат ее песни и поют их на концертах. Также певица добавила, что при желании могла бы сама заниматься продюсированием, однако такой задачи перед собой не ставит.

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Певица Татьяна Буланова заявила, что никогда в жизни не будет работать с продюсерами. В качестве примера она привела Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Иосифа Пригожина. "Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом. Как-то интуитивно понимала, что в этом направлении и нужно плыть», — добавила Буланова в интервью Общественной Службе Новостей, подчеркнув, что не намерена сотрудничать вообще ни с кем из продюсеров.  По словам Булановой, попытки сотрудничества с представителями музыкальной индустрии в прошлом не принесли желаемых результатов. Она также вспомнила о работе с Крутым в прошлом и добавила, что все громкие хиты были созданы ее самостоятельно. Сейчас у Булановой наблюдается новая волна популярности: все больше молодых слушателей учат ее песни и поют их на концертах. Также певица добавила, что при желании могла бы сама заниматься продюсированием, однако такой задачи перед собой не ставит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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