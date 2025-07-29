Сотрудники ГИБДД поймали ночного дрифтера в ХМАО

В Нефтеюганске (ХМАО) накануне вечером мужчина за рулем отечественной легковушке устроил дрифт на перекрестке. Сотрудники окружной Госавтоинспекции оперативно установили нарушителя, выписали штрафы и изъяли авто.
«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором водитель автомобиля „ВАЗ-21061“ на перекрестке устроил ночной дрифт. В настоящее время в отношении правонарушителя составлены административные материалы. Транспортное средство изъято», — сообщается в telegram-канале ведомства.
За рулем авто находился 29-летний местный житель. Дрифт он устроил на перекрестке улиц Ленина и Строителей. Ранее югорчанин уже привлекался к административной ответственности. Его автомобиль помещен на спецстоянку.
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