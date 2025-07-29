29 июля 2025

Сотрудники ГИБДД поймали ночного дрифтера в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку
Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) накануне вечером мужчина за рулем отечественной легковушке устроил дрифт на перекрестке. Сотрудники окружной Госавтоинспекции оперативно установили нарушителя, выписали штрафы и изъяли авто.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором водитель автомобиля „ВАЗ-21061“ на перекрестке устроил ночной дрифт. В настоящее время в отношении правонарушителя составлены административные материалы. Транспортное средство изъято», — сообщается в telegram-канале ведомства.

За рулем авто находился 29-летний местный житель. Дрифт он устроил на перекрестке улиц Ленина и Строителей. Ранее югорчанин уже привлекался к административной ответственности. Его автомобиль помещен на спецстоянку.

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В Нефтеюганске (ХМАО) накануне вечером мужчина за рулем отечественной легковушке устроил дрифт на перекрестке. Сотрудники окружной Госавтоинспекции оперативно установили нарушителя, выписали штрафы и изъяли авто. «В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором водитель автомобиля „ВАЗ-21061“ на перекрестке устроил ночной дрифт. В настоящее время в отношении правонарушителя составлены административные материалы. Транспортное средство изъято», — сообщается в telegram-канале ведомства. За рулем авто находился 29-летний местный житель. Дрифт он устроил на перекрестке улиц Ленина и Строителей. Ранее югорчанин уже привлекался к административной ответственности. Его автомобиль помещен на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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